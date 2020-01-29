بعد انفصالها عن عشيقها السعودي... ريهانا في أحضان مغني شهير!

وشوهدت ريهانا وروكي في حالة من الدفء والرومانسية في حفل Yams Day Benefit في 17 يناير/ كانون الثاني، أي في نفس اليوم الذي قطعت فيه علاقتها مع جميل، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وعقب الحفل، استكمل الثنائي احتفالهما في نيويورك وقضيا الليلة معا.



وقال مصدر مقرب: ”لقد تقاسمت ريهانا وروكي جناح فندق خلال تلك الرحلة في نيويورك”، مشيرا إلى أن ريهانا كانت مترددة في الإعلان عن علاقتها مع روكي، وخاصة أنها كانت قد انفصلت للتو من علاقتها السابقة.

وأوضح المصدر ”أنهما يستمتعان حقا بشراكتهما، على الرغم من أن العلاقة بينهما غير رسمية، وهي لا تفكر فيما إذا كان هناك مستقبل مع روكي، إلا أنها مستمتعة حقا بالعلاقة معه“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط اسم ريهانا وروكي عاطفيا، ففي 2013 تم رصدهما سويا وهما يستمتعان ببعضهما في مدينة نيويورك، لكن مغني الراب سارع إلى تهدئة أي شائعات عن علاقاتهما، قائلا: ”أنا لا أنظر إليها هكذا“.

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وكان روكي البالغ من العمر 30 عاما، قد تصدر عناوين الصحف العالمية في الصيف الماضي، عندما قُبض عليه وأدين بتهمة الاعتداء عندما أحيا حفلا في العاصمة السويدية، حيث صدر حكم ضده مع وقف التنفيذ، بعد أن وجدت المحكمة أن الاعتداء لم يكن ”ذا طبيعة خطيرة“.

وانفصلت ريهانا، المغنية المولودة في بربادوس، والبالغة من العمر 31 عاما، عن الملياردير السعودي حسن جميل خلال الأيام الماضية، وقالت المصادر إن حياتهما كانت مختلفة للغاية، وكان من الصعب الحفاظ على استمرار العلاقة بينهما.