خامنئي: 'صفقة القرن' لن تتحقّق أبداً

أكّد المرشد الإيراني علي الخامنئي، اليوم الأربعاء، أنّ خطّة السلام الأميركية في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن" لن تتحقّق أبداً. وقال حساب خامنئي الرسمي في تغريدة على "تويتر": "رغماً عن أنوف المسؤولين الأميركيّين لن تتحقّق - بتوفيق من الله - أبداً سياسة أميركا الشيطانيّة والخبيثة المسمّاة "صفقة القرن". كما أنّهم يرتكبون حماقة رعناء بمساعيهم لتهويد بيت المقدس وقولهم بأنّه يجب أن يكون بأيدي اليهود".



وفي تغريدة أخرى كتب: "لن تُمحى قضيّة فلسطين من الأذهان وسوف يتصدّى لهم الشّعب الفلسطيني وكلّ الشعوب المسلمة ولن يسمحوا بتنفيذ صفقة القرن".

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