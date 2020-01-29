انفجار سيارة مفخخة في ريف رأس العين شمال شرقي سوريا

ذكرت وسائل إعلام ،الأربعاء، أن سيارة مفخخة انفجرت في ريف رأس العين شمال شرقي سوريا.

وقال مراسل وكالة الأبناء السورية "سانا"، إن سيارة مفخخة انفجرت في قرية "ليلان" والتي تحتلها قوات النظام التركي والمليشيات المسلحة التابعة له بريف رأس العين شمال شرقي البلاد.

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وتشهد مدينة رأس العين شمال شرقي البلاد، اشتباكات بين الجيش السوري من جانب، والقوات التركية والملشيات المسلحة التابعة لها من جانب أخر.

يذكر أن تركيا والمليشيات المسلحة الموالية لها كانت قد شنت هجوماً على شمال وشرقي سوريا في الـ9 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبعد ما يزيد على أسبوع من العدوان توصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي سوريا، وإيقاف العملية العسكرية التركية لمدة 120 ساعة، لضمان انسحاب آمن لوحدات الشعب الكردية.



وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، وأوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.