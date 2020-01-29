إصابة 41 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

أصيب 41 فلسطينيا في مواجهات اندلعت، الأربعاء، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين غاضبين من "صفقة القرن" بالضفة الغربية.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه تعاملت مع 41 حالة إصابة، خلال مواجهات متفرقة في الأغوار الشمالية شرقي الضفة الغربية ومخيم العروب (جنوب) ومدينة البيرة (وسط) وطولكم في شمال الضفة.

وأضاف "الإصابات نتجت عن الرصاص المعدني المغلف بالمطاط واستنشاق الغاز المسيل للدموع".

ونقلت سيارات الإسعاف أحد المصابين بالرصاص المطاط في الرأس بمخيم العروب إلى المستشفى، في حين تم علاج باقي الإصابات ميدانيا.

وفي بيان لاحق، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تتعامل مع إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة وسط الضفة وطولكرم.

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ولليوم الثاني على التوالي، نظم فلسطينيون وقفات ومسيرات احتجاجية على خطة "صفقة القرن".

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والمسيلة للدموع، واعتدت بالضرب على المئات من الفلسطينيين الذي شاركوا في فعالية شعبية دعت إليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأغوار الشمالية.

وأقامت قوات الاحتلال حواجز على الطرقات المؤدية إلى مكان الفعالية لمنع الحافلات من الوصول إليها.





وأعلن ترامب، الثلاثاء، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، موضحا أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، وأنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات جزءا من إسرائيل".

وقال الرئيس الأمريكي إن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين، وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة -حسب ترامب- أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.