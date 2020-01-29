الرئيس العراقي يمهل القوى السياسية حتى السبت لتقديم مرشح للحكومة

كشفت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، أن الرئيس برهم صالح أمهل القوى السياسية في البلاد إلى السبت لتقديم مرشح "غير جدلي" لرئاسة الوزراء خلفا لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي.



وذكرت أن الرئيس العراقي برهم صالح أبلغ القوى السياسية بأنه سيقوم بترشيح شخصية تحظى بالقبول لدى ساحات المظاهرات، في حال لم يتم تقديم المرشح بحلول السبت المقبل.

وكانت أنباء تحدثت، الثلاثاء، عن قرب ترشيح مستشار رئيس الجمهورية والمقرب من التيار الصدري علي شكري لمنصب رئيس الوزراء.

لكن الرد كان حاسما من قبل ساحات الاحتجاجات والناشطين برفضه، باعتباره من ضمن الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والولاء للنظام الإيراني.

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يذكر أن القوى السياسية لم تصل حتى الآن إلى مرشح يحظى بقبول لدى الشارع العراقي، بعد نحو شهرين من تقديم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالته على وقع الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويرفض المتظاهرون محاولة البرلمان تشكيل حكومة جديدة من الكتل البرلمانية المعروفة، حيث يطالبون بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، كما يطالبون بشخصية مستقلة.

واندلعت المظاهرات في بغداد ومدن الجنوب في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجا على استشراء الفساد، وتفشي البطالة وتدني الخدمات العامة، مطالبة بالتخلص من نفوذ إيران.



ويطالب المحتجون أيضاً بإجراء انتخابات فورية، بعد تشكيل حكومة انتقالية ترأسها شخصية مستقلة لا تنتمي لأي من الأحزاب السياسية التي هيمنت على الحكم منذ الغزو الأمريكي في 20.

كما يشددون على ضرورة مقاضاة الضالعين في الفساد والمسؤولين عن الاعتداءات التي تعرض لها المحتجون في الآونة الأخيرة.