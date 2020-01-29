وزير الصحة السوداني: نشتبه في إصابة مواطنين عائدين من الصين بـ"كورونا الجديد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، الأربعاء، أن هناك اشتباها في إصابة مواطنين اثنين عائدين من الصين بفيروس كورونا الجديد.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن الحالتين هما لرجل وامرأة كانا في منطقة ووهان الصينية، مركز الفيروس، وأن الاثنين يخضعان للفحوص الطبية.
وهذه أول حالتي اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا الجديد في السودان منذ ظهوره في الصين.
قتل فيروس كورونا الغامض حتى الآن نحو 132 شخصا في الصين، وأصاب أكثر من 6145 آخرين حول العالم، بينهم 6055 في الصين وحدها.
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