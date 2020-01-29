جونسون: خطة السلام الأمريكية تتميز بحل الدولتين

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتميز بحل الدولتين، مطالباً الزعماء الفلسطينيين بدراستها.

وأضاف جونسون في البرلمان: "لا توجد خطة سلام مثالية لكن هذه الخطة تتميز بحل الدولتين، إنها تقوم على الدولتين، تضمن أن تكون القدس عاصمة لكل من إسرائيل والشعب الفلسطيني".

وأعلن ترامب الثلاثاء، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، موضحاً أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، وأنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

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وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع: "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات جزءا من إسرائيل".





وقال الرئيس الأمريكي إن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية، الأربعاء، أنها تدعم كافة الجهود المبذولة لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدة أنها تتمسك بأن يؤدي هذا الحل لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.