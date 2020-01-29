جونسون: لا خطة مثالية للسلام في الشرق الأوسط وخطة ترامب تتميز بحل الدولتين

اعتبر ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، أن "لا خطة مثالية للسلام في ​الشرق الأوسط​، لكن الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تتميز بحل الدولتين". إضغط للمزيد

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