عريقات: خطة ترامب هي تصفية للمشروع الوطني الفلسطيني

لفت أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ال​فلسطين​ية ​صائب عريقات​، الى أن "​صفقة القرن​ ليس للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إذ إنها عرضت علينا في العام 2011 من قبل الإسرائيليين"، معتبرا أن "خطة ترامب هي تصفية للمشروع الوطني الفلسطيني وهو يتبنى خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ لفرض نظام فصل عنصري على ​الشعب الفلسطيني​".

وتمنى عريقات في حديث لقناة "الجزيرة" من "أشقائنا العرب التمسك بخطة ​السلام​ العربية"، مشددا على أن "​المصالحة الفلسطينية​ سوف تتم ولن نغادر مربعات الشرعية الدولية وحل الدولتين على حدود 67 والفصل بين ​الضفة الغربية​ وغزة نقطة ضعف ستنتهي"، مشيرا الى أن "العديد من المسؤولين الأميركيين قالوا لترامب إن خطته ليست خطة للسلام".