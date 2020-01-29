عريقات: خطة ترامب هي تصفية للمشروع الوطني الفلسطيني

لفت أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الى أن "صفقة القرن ليس للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ إنها عرضت علينا في العام 2011 من قبل الإسرائيليين"، معتبرا أن "خطة ترامب هي تصفية للمشروع الوطني الفلسطيني وهو يتبنى خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لفرض نظام فصل عنصري على الشعب الفلسطيني".
وتمنى عريقات في حديث لقناة "الجزيرة" من "أشقائنا العرب التمسك بخطة السلام العربية"، مشددا على أن "المصالحة الفلسطينية سوف تتم ولن نغادر مربعات الشرعية الدولية وحل الدولتين على حدود 67 والفصل بين الضفة الغربية وغزة نقطة ضعف ستنتهي"، مشيرا الى أن "العديد من المسؤولين الأميركيين قالوا لترامب إن خطته ليست خطة للسلام".
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