خامنئي: مساعي واشنطن لتهويد بيت المقدس حماقة رعناء

أشار المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي، إلى إن "​صفقة القرن​" التي أعلنتها ​واشنطن​ لن تتحقق أبدا، وأوضح أن المسؤولين الأميركيين "يرتكبون حماقة رعناء بمساعيهم لتهويد ​بيت المقدس​".

وأعلن الخامنئي في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي أنه "لا يمكن محو قضية فلسطين من الأذهان، وسوف يتصدى لهم ​الشعب الفلسطيني​ وكل الشعوب المسلمة، ولن يسمحوا بتنفيذها".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، ​دونالد ترامب​، أعلن أمس الثلاثاء، خطة سلام في ​الشرق الأوسط​، متضمنة عددا من البنود، أهمها الإبقاء على ​القدس​ موحدة وعاصمة لدولة ​إسرائيل​، وفرض سيادة إسرائيل على غور ​الأردن​ والمستوطنات الإسرائيلية في ​الضفة الغربية​ المحتلة.