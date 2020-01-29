أشارالناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، الى أن "طوال فترة المواجهة التي تخوضها روسيا في مكافحة الارهاب الدولي في سوريا، لم يصدر بيان علني واحد من وزارة الخارجية الأميركية لدعم هذه المعركة".
وعلّق كوناشينكوف على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حول قلق واشنطن العميق من الوضع في ريف إدلب شمال غرب سوريا والعمليات الجارية هناك، لافتا الى أن "جميع تصريحات الخارجية الأميركية حيال سوريا، و قلقها المزعوم حيال حياة المدنيين ومعاناتهم، تتزامن مع إلحاق الهزيمة بالإرهابيين وتحرير المدنيين بعد طول انتظار".
وأكد المتحدث أن "واشنطن تعرقل استعادة الحياة الطبيعية في سوريا عبر العقوبات ومنع المساعدات الإنسانية".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: واشنطن تعرقل استعادة الحياة الطبيعية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.