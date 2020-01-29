الدفاع الروسية: واشنطن تعرقل استعادة الحياة الطبيعية في سوريا

أشارالناطق باسم ​وزارة الدفاع الروسية​ ​اللواء​ إيغور كوناشينكوف، الى أن "طوال فترة المواجهة التي تخوضها ​روسيا​ في ​مكافحة الارهاب​ الدولي في ​سوريا​، لم يصدر بيان علني واحد من وزارة ​الخارجية الأميركية​ لدعم هذه المعركة".

وعلّق كوناشينكوف على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، حول قلق ​واشنطن​ العميق من الوضع في ​ريف إدلب​ شمال غرب سوريا والعمليات الجارية هناك، لافتا الى أن "جميع تصريحات الخارجية الأميركية حيال سوريا، و قلقها المزعوم حيال حياة المدنيين ومعاناتهم، تتزامن مع إلحاق الهزيمة بالإرهابيين وتحرير المدنيين بعد طول انتظار".

وأكد المتحدث أن "واشنطن تعرقل استعادة ​الحياة​ الطبيعية في سوريا عبر العقوبات ومنع المساعدات الإنسانية".