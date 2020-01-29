وزارة الاشغال اعادت فتح طريق وطى مشمش البويدرات باتجاه واحد

افاد رئيس مركز جرف الثلوج في جرد القيطع في اعالي عكار خالد ديب، أن "جرافة وزارة الاشغال العامة عملت على اعادة فتح طريق وطى مشمش -البويدرات على خط واحد، وباتت سالكة للسيارات رباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية .
واشار ديب الى أن "سماكة الثلوج بلغت حدود المترين تقريبا، والعمل يتواصل لتوسيع الطريق تمهيدها لاعادة فتحها بالاتجاهين، ناصحا السائقين بـ"عدم سلوك الطرقات الجبلية على ارتفاع 1300 متر وما فوق، ليلا ومع ساعات الصباح الاولى بفعل الجليد.
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