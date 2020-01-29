وزارة الاشغال اعادت فتح طريق وطى مشمش البويدرات باتجاه واحد

افاد رئيس مركز جرف ​الثلوج​ في ​جرد القيطع​ في اعالي عكار خالد ديب، أن "​جرافة​ ​وزارة الاشغال​ العامة عملت على اعادة ​فتح طريق​ وطى مشمش -البويدرات على خط واحد، وباتت سالكة للسيارات رباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية .

واشار ديب الى أن "سماكة الثلوج بلغت حدود المترين تقريبا، والعمل يتواصل لتوسيع الطريق تمهيدها لاعادة فتحها بالاتجاهين، ناصحا السائقين بـ"عدم سلوك ​الطرقات الجبلية​ على ارتفاع 1300 متر وما فوق، ليلا ومع ساعات الصباح الاولى بفعل الجليد.