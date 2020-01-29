ضبط كمية كبيرة من مادة حشيشة الكيف في محلة بوداي – البقاع وتوقيف مطلوب

أعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان انه دهمت دورية من ​مديرية المخابرات​ فجر اليوم، منزل المدعو (ع.ز) في بلدة ​بوداي​ – ​البقاع​، وأوقفته لإقدامه على إنتاج مادة ​حشيشة الكيف​، وضبطت في محيط المنزل معملاً لتصنيع المادة المذكورة وأدوات مستخدمة في تصنيعها، بالإضافة إلى حوالى 5 أطنان من ​الحشيشة​ الجاهزة، وعدد من الأسلحة الحربية والذخائر المختلفة، و3 سيارات من دون مستندات قانونية. وقد عملت الدورية على تلف حوالى 20 طنّاً من تبن الحشيشة. يُشار إلى أنّ المدعو (ع.ز) مطلوب بعدّة مذكرات توقيف بجرائم مختلفة (قتل و​إطلاق نار​). تمّ تسليم الموقوف والمضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف ​القضاء​ المختص.

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