"الجامعة الأميركية" تنفي وجود حالات "كورونا"

نفى المركز الطبي في ​الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​ الإدعاءات المتداولة عن وجود ​حالات​ "فيروس ​الكورونا​" (-nCoV 2019). من جهته، أكد وزير ​الصحة​ ​حمد حسن​، "عدم وجود أي إصابة ب​فيروس كورونا​ لأي مواطن لبناني موجود في ​الصين​، ولا حتى على الأراضي اللبنانية". إضغط للمزيد

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