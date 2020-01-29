بري: لبنان لا يمكن أن يتقدم من خلال الممارسة الطائفية بل من خلال الحفاظ على المؤسسات

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد خلال لقاء الأربعاء النيابي على "دور المجلس النيابي لحسن سير تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية وأن عملية الانقاذ ليست متسحيلة مستحيلة وليست بمنتهى الصعوبة".
وأوضح بري أنه "بعد إقرار الموازنة سيستكمل الإطار المؤسساتي مساره عبر مثول الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة"، مشيرا الى أن "الحكومة امامها ما يقارب الـ 4 أشهر عقب إعطائها الثقة شرط الإبتعاد عن النزاعات والتوترات".
وشدد بري على أن "لبنان لا يمكن أن يتقدم من خلال الممارسة الطائفية بل من خلال الحفاظ على المؤسسات"، معتبرا أن "جلسة مناقشة البيان الوزاري بما تمثل من بعد سياسي وطني هي دعوة للحراك الحقيقي لترسيخ مطالبه".
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