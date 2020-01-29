كولدين عون عرضت مع دياب القوانين المتعلقة بالمرأة اللبنانية

زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ ال​لبنان​ية كلودين عون روكز، رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ في ​السرايا الحكومية​، وتمنّت له التوفيق في مهامه، وأثنت على تعيين ست وزيرات في ​الحكومة​، ليكون بذلك لبنان قد طبّق نظام ​الكوتا النسائية​ بنسبة 30% للمرة الأولى في مجلس الوزراء.

وتناول اللقاء اقتراح الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بتضمين ​البيان الوزاري​ فقرة خاصة بالمرأة وحقوقها، العمل على متابعة اقتراحات ومشاريع القوانين التي تعزّز المساواة بين الجنسين، عرضاً ملخّصاً لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار ​مجلس الأمن​ 1325 حول المرأة و​السلام​ والأمن التي بدأ لبنان بتنفيذها، إضافة إلى جولة شاملة حول البرامج والمشاريع التي تعمل الهيئة على دراستها وتنفيذها.