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كولدين عون عرضت مع دياب القوانين المتعلقة بالمرأة اللبنانية

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زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ ال​لبنان​ية كلودين عون روكز، رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ في ​السرايا الحكومية​، وتمنّت له التوفيق في مهامه، وأثنت على تعيين ست وزيرات في ​الحكومة​، ليكون بذلك لبنان قد طبّق نظام ​الكوتا النسائية​ بنسبة 30% للمرة الأولى في مجلس الوزراء.

وتناول اللقاء اقتراح الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بتضمين ​البيان الوزاري​ فقرة خاصة بالمرأة وحقوقها، العمل على متابعة اقتراحات ومشاريع القوانين التي تعزّز المساواة بين الجنسين، عرضاً ملخّصاً لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار ​مجلس الأمن​ 1325 حول المرأة و​السلام​ والأمن التي بدأ لبنان بتنفيذها، إضافة إلى جولة شاملة حول البرامج والمشاريع التي تعمل الهيئة على دراستها وتنفيذها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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