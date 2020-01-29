الكتيبة الاسبانية أقامت احتفالا تابينيا تكريما للعريف فرانسيسكو خافيير

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن ​الكتيبة الاسبانية​ العاملة ضمن ​اليونيفيل​، أقامت احتفالا تابينيا تكريما للذكرى الخامسة العريف فرانسيسكو خافيير الذي استشهد عام 2015 ب​قذيفة​ إسرائيلية استهدفت احد المواقع الاسبانية في العباسيةحضر الحفل قائد القطاع الشرقي لليونيفيل الجنرال مارغوس ياغو نافور وضباط ورفاق الشهيد حيث تم وضع اكليل من الزهر على النصب التذكاري في مكان استشهاده.

ومما جدير ذكره أن 312 جنديا من اليونيفيل بينهم 13 جنديا من الكتيبة الاسبانية قضوا من أجل خدمة السلام في ​جنوب لبنان​ منذ العام 1978.