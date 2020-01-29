وزير الزراعة ترأس اجتماعاً لمشروع مسح قوارب ومعدات الصيد في لبنان

ترأس وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ في مكتبه في الوزارة اجتماعاً لمشروع مسح قوارب ومعدات ​الصيد​ في ​لبنان​ بحضور الوزيرة السابقة ​وفاء الضيقة​ حمزة، ممثل ​منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة​ ​الفاو​ الدكتور موريس سعادة، وعدد من الخبراء المحليين والدوليين. وتطرق البحث خلاله الى الحلول الاستراتيجية لحفظ ​الثروة السمكية​ واستدامتها في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع والجهود المخلصة لوضع الحلول للمشاكل كافة.

وشدد الوزير مرتضى خلال الاجتماع على اهمية تنظيم القطاع وتطوير قدرات الصيادين بالاضافة الى تطبيق المعايير والشروط الضرورية لحماية الثروة السمكية واستدامتها واظهار مدى استفادة الصيادين من تطبيقها، واهمها منع الصيد بالشباك الصغيرة. بالاضافة الى العمل للتعجيل بإقرار مشروع قانون الصيد المائي وتربية الاحياء المائية في لبنان الذي اعدته الوزارة والذي من شأنه التنظيم الشامل للقطاع.