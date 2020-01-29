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شكرا لقرائتكم خبر عن السلايم.. طلب إحاطة بشأن تداول لعب أطفال ضارة في المكتبات والحضانات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، عملا بحكم المادة 134من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تداول لعب أطفال ضارة بالمكتبات والحضانات المصرية.
وتضمن الطلب التأكيد على أن الأيام الماضية شهدت تجديد التحذيرات من شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، بشأن تداول واستخدام لعب أطفال ضارة بالمكتبات المصرية، خاصة التي تلامس الجلد والفم، ومن أبرزها ما ينتشر حاليا صلصال "سلايم" والذى يعتبر مادة مطاطية يستخدمها الأطفال في اللعب لتشكيل العرائس والأشكال المختلفة.
وأكد طلعت أن التحذيرات تضمنت عدة أضرار تلحق بالأطفال أثناء اللعب بـ"السلايم"، لأنه مكون من مواد كيميائية وسامة، وتحتوى على مواد تسبب مضاعفات خطيرة على الأطفال وآثارا حادة ومزمنة، وهو الأمر الذي يفرض تحركا حاسما من الأجهزة المعنية للحفاظ علي الأطفال من هذه الألعاب الضارة والتي من شأنها أن تضر النشئ الصغير، خاصة أنه الحضانات تضعها من أنشطة الأطفال بها.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بمواجهة تداول لعب أطفال ضارة بالمكتبات المصرية والحضانات وضرورة مواجهتها بشكل حاسم ، حفاظا علي الأطفال وعدم تعرضهم لأي أمراض.
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