شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توصى بدراسة مد خط مترو المنيب إلى أبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة النائب همام العادلى، بدراسة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم حمودة، بمد خط مترو الانفاق من المنيب إلى محطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مع تأجيل البت فى الطلب لحين موافاتها بالرد.

وشددت اللجنة على دراسة الهيئة القومية للإنفاق، بمدى جدوى الخط المقترح فى ضوء عدد الركاب المتوقع واستخدامه، وموافاة اللجنة بها خلال مدة شهر من مناقشة الاقتراح.

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جاء ذلك فى ضوء مناقشة طلب النائب إبراهيم حمودة بمد خط المترو إلى أبو النمرس نظرًا للاختناق الكبير بمنطقة المنيب وقرب أبو النموس بمسافة لا تزيد عن 3 كم، مشيرًا إلى أن مد الخط يقضى على مشكله الاختناق المرورى بالمنيب ويحل مشكله المواصلات بجنوب الجيزة.

فى سياق متصل، وافقت اللجنة على اقتراح النائب محمد عمرة بشأن احلال وتجديد عدد من الطرق بنطاق مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتشكيل لجنة للمعاينة والدراسة.