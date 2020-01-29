أمرابط: سعيد بالتواجد مع النصر وهدفي حصد المزيد من الألقاب

أكد الدولي المغربي نور الدين أمرابط، المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، رغبته في البقاء مع فريقه، وحصد المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.

ونشر أمرابط صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أرفقها بالتعليق التالي: “أسمع الكثير من الشائعات بخصوص مستقبلي مع النصر، لكنني كما وعدت من قبل أرغب في البقاء مع النادي، وتحقيق ألقاب أخرى، سعيد دائما بوجودي هنا”.

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وانخرط اللاعب، البالغ من العمر 32 سنة، أمس الثلاثاء، في التداريب الجماعية لفريقه، استعدادا للمباراة، التي ستجمعه، غدا الخميس، بضمك، لحساب الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد تعافيه من إصابة تعرض لها في مواجهة الاتفاق.

وانضم أمرابط إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018، قادما إليه من واتفورد الإنجليزي، وتُوج مع الفريق بلقبي الدوري، وكأس السوبر.

يذكر أن الفريق الأصفر، الذي يضم في صفوفه، أيضا، المغربي عبد الرزاق حمد الله، يحتل صدارة الدوري برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال ثاني الترتيب.