منزل الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي بالرباط يتعرض إلى السرقة

قالت الناشطة الحقوقية، خديجة الرياضي، إن منزلها الكائن بالعاصمة الرباط، تعرض إلى السرقة، مساء أمس الثلاثاء.

وأضافت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن السارق اكتفى بسرقة حاسوب زوجها فقط، مبرزة بأن الحاسوب يتضمن ملفات ومعلومات مهمة بالنسبة لزوجها.

وأكدت الرياضي، أن منزلها تعرض الى السرقة، من دون أن تتعرض أبوابه إلى التكسير، وذلك على الساعة التاسعة من مساء أمس الثلاثاء.

ويشار إلى أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا حول ظروف وملابسات السرقة، والبحث جاري على المتهم، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.