عزيزي لفاتي جمالي: إذا ربط الناس ما كتبته بك فذلك مؤشر لتفهمي شيئا معينا!

وجه الفنان، فيصل عزيزي، رسالة إلى الفنانة، فاتي جمالي، بعد الضجة، التي خلقها منشوره، الذي ينتقدها فيه، ويلمح إلى أنها هي المقصودة منه دون ذكر اسمها، ثم ردها عليه.

وقال عزيزي في كلمات، وجهها إلى فاتي جمالي، أمس الثلاثاء، إنه لم يقصدها مباشرة، والجميع ربطها بالمنشور، لكنه كان يريد التعبير عن الحالة، التي يعيشها واقع الساحة الفنية، مخاطبا إياها: “إذا ربط الناس منشوري بيك يمكن يكون مؤشر تفهمي بيه شيء معين”.

ونشر عزيزي، سابقا، صورته بلباس نسائي مع انتقادات لاذعة، وعبارات ظهر فيها أنه يتحدث عن الشخصية، التي تقمصها، لكنها في مجملها عبارات توحي بأن المقصودة هي فاتي جمالي، بعد اقتحامها ميدان الغناء، وإصدارها أول عمل غنائي في مسارها.

ونالت جمالي حصة كبيرة من الانتقادات، والآراء السلبية بعد صدور أولى تجاربها في الغناء، من بين أسوئها نسبة عدم الإعجاب في يوتوب.