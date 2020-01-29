تزامنا مع الاحتجاجات.. “أمزازي” يلغي اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية

فوجئت النقابات التعليمية المركزية، الأكثر تمثيلية، بإلغاء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا كان مزمعا عقده، يوم غد الخميس، من أجل مناقشة الملفات، التي تعرف احتقانا في وزارة التعليم.

وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في حديثه مع “اليوم 24″، إن النقابات فوجئت، يوم أمس الثلاثاء، باتصال من الوزارة المذكورة، للإخبار بتأجيل جلسة الاجتماع المزمع عقدها بين النقابات، والوزارة، يوم غد.

وعبر عبد الغني الراقي، في تصريح لـ”اليوم 24″، عن احتاجه لقرار الوزارة المذكورة، بتأجيل الاجتماع، الذي كان مقررا عقده، يوم غد، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

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وأوضح عبد الغني الراقي أن الوزارة قررت تأجيل الاجتماع المذكور، من دون تقديم مبرر لذلك، أو تحديد موعد آخر، واصفا قرارها بـ”لا مسؤول”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنها ليست المرة الأولى، التي تقرر فيها الوزارة المذكورة تأجيل اجتماعها مع النقابات من دون تقديم مبررات لذلك، ما يدعو إلى الاحتجاج.

يذكر أن قطاع التعليم يعرف احتقانا، إذ اعلنت النقابة التعليمية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن دعمها لملف الأساتذة المتعاقدين، حيث تخوض النقابتان المذكورتان إضرابا وطنيا، اليوم الأربعاء.