الاحتلال يقمع الفعاليات الشعبية المنددة بـ"صفقة القرن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الذين شاركوا في الفعاليات الشعبية المنددة بـ"صفقة القرن" ومساعي ضم الأغوار الشمالية، فيما عم الإضراب الشامل قطاع غزة، والمخيمات الفلسطينية في لبنان، وسط حالة من الغضب والاستنكار لإعلان الصفقة.

وفي التفاصيل، اعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين والمتضامنين الدوليين المتجهين إلى الأغوار، عند حاجز تياسير العسكري، الذي يفصل طوباس عن الأغوار الشمالية.

كما منعت قوات الاحتلال عشرات المتضامنين وناشطي السلام من الوصول إلى الأغوار، ضمن حملة "حماية الأغوار"، التي أطلقت بعد الإعلان عن "صفقة القرن".

وذكرت وكالة "وفا" أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في الأغوار، ونصبت العديد من الحواجز الطيّارة في مختلف المناطق، لمنع وصول المواطنين من مختلف المحافظات إلى هناك.

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وانطلقت في تمام العاشرة صباحا فعاليات شعبية دعت إليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بعنوان: "حماية الأغوار".

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن "طواقمنا تعاملت مع 11 إصابة خلال مواجهات متفرقة في الأغوار الشمالية ومخيم العروب. الإصابات بالغاز المسيل للدموع والمطاط، وتم نقل إصابة بالمطاط بالرأس من مخيم العروب للمستشفى".

وأضاف لاحقا أن "طواقمنا تتعامل مع إصابتين بالرصاص الحي أحدها بالقدم والأخرى بالكتف خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة".

تفاصيل أوفى بعد قليل...