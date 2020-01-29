كاميليا جبران وفرنر هاسلر: فضاءات جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطلق الملحنة الفلسطينية، كاميليا جبران، والموسيقي السويسري، فرنز هسلر، الخميس القادم، جولة موسيقية في رام الله وفي حيفا، وسيطلقا ألبومهما، الثالث سويا، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتعد الفنانة كاميليا إحدى أهم الشخصيات، في مشهد الموسيقى التجريبية والبديلة المغناة بالعربية، إذ تغني وتؤدي الصوت وتعزف على العود، مع الفنان السويسري، فرنز هسلر، المتخصّص في عزف "الترومبيت" والإلكترونيات، ليكشفا عالمًا من الإمكانيات، في ثقافات ومجالات مختلفة.

وجسد الألبوم الجديد، حوارا فيه يعبر كل منهما على جذوره، ويقدم الألبوم تسلسل لكلمات وصور من الواقع اليومي، مستلهم من مكونات الموسيقى الكلاسيكية العربية، والموسيقى الإلكترونية الغربية.

وأصدر الفنانان أربعة ألبومات سابقًا؛ "محطّات" كان أولها وصدر عام 2002، ثم "وميض" في 2004، وتبعه "ونبني" في 2010 ثم "وصل" في 2016، وجمعت كلّ هذه الأعمال قدرات جبران الصوتية والأدائية إلى جانب ابتكارات هاسلر الموسيقية القوية تحت عنوان "و"، وأطلق الاثنان ألبومًا جديدًا وهما في جولة تعريفية بالألبوم حاليًا في البلاد العربية، حيث تقام أمسية إطلاق للألبوم يومي الجمعة والسبت 31 من الشهر الجاري والأول من المقبل، في "مركز خليل السكاكيني" في رام الله.