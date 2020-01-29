إشارة جديدة حول اقتراب كافاني من أتلتيكو!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن إشارة جديدة حول اقتراب النجم الأوروغواياني، إدينسون كافاني، من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لصالح أتلتيكو مدريد الإسباني في الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن كافاني ودع بالفعل زملاءه في الفريق الباريسي، ما يؤكد رحيله عن حديقة الأمراء.

ويستعد كافاني للسفر إلى مدريد، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الالتحاق بتدريبات الروخيبلانكوس، الذي يستعد لديربي مدريد أمام الريال السبت المقبل.

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ويتواجد وكيل وشقيق كافاني في مدريد، منذ الاثنين الماضي، للاتفاق على كافة البنود الشخصية في العقد.

وأشار التقرير إلى أن موقف اللاعب واضح جدًا، بالرغبة في اللعب تحت قيادة المدرب، دييغو سيميوني.

وكان أتلتيكو مدريد قد رفع عرضه مؤخرًا، من 5 ملايين يورو إلى 15 مليونا، وذلك رغم أن عقد نجم نابولي السابق، سينتهي في حزيران/يونيو المقبل.