مدرب آرسنال يرد على اهتمام برشلونة بأوباميانغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب آرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، رد على اهتمام فريق برشلونة الإسباني بالحصول على خدمات نجم الأول بيير إيميريك أوباميانغ.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن أوباميانغ كان الخيار الأول بالنسبة لبرشلونة، قبل التحول إلى رودريغو، لصعوبة ضمه من آرسنال وسط الموسم.

لكن يبدو أن الجانرز سيواصلون تمسكهم بنجمهم، حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.

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فقد نقلت الصحيفة عن ميكيل أرتيتا، مدرب الفريق اللندني، قوله "أريد أوباميانغ هنا بنسبة 100%، ولا يمكنني الانتظار حتى يعود بعد انتهاء إيقافه".

وكان أوباميانغ قد طُرد من مباراة فريقه أمام كريستال بالاس، في الجولة الـ22 من البريمييرليغ، بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي الخصم، ليتخذ الاتحاد الإنجليزي قرارًا بإيقافه 3 مباريات.

والجابوني هو هداف آرسنال هذا الموسم في البريمييرليغ، برصيد 14 هدفًا من 22 مباراة، كما حصل على لقب هداف الدوري الموسم الماضي، فضلًا عن كونه قائد الفريق.