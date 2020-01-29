شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشيد بمعلمة إماراتية ويبحث عنها.. فيديو والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 يناير 2020 نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حسابه على موقع التواصل اللإجتماعي "تويتر"، مقطعا مصورا.

Advertisements وقال بن راشد: "بداية يوم دراسي في الامارات ... البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة ... وكلمة طيبة ... وابتسامة صادقة .. وتفاؤلا وطاقة ايجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة ... نبحث عنها لمن يعرفها ؟". #محمد_بن_راشد ينشر عبر حسابه في تويتر، فيديو لمعلمة وهي تستقبل طلابها في بداية يوم دراسي بتفاؤل وايجابية ويعلق: نبحث عنها لمن يعرفها ؟ pic.twitter.com/GnYgap6dtw— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) #محمد_بن_راشد ينشر عبر حسابه في تويتر، فيديو لمعلمة وهي تستقبل طلابها في بداية يوم دراسي بتفاؤل وايجابية ويعلق: نبحث عنها لمن يعرفها ؟ pic.twitter.com/GnYgap6dtw — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 29, 2020

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