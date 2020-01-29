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شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اللليبي يحذر: "حوار جنيف محفوف بالمخاطر" والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يناير 2020
قال مجلس النواب الليبي الأربعاء إن الحوار الذي سيعقد في جنيف بشأن ليبيا محفوف بالمخاطر. وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة إن الحوار السياسي الذي سيعقد في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا محفوف بالمخاطر.
إلى ذلك، أوضح أن "الجلوس على طاولة الحوار لن يتم إلا وفقا للمبادئ الوطنية التي يتفق عليها كافة الليبيين الشرفاء"، بحسب تعبيره.
وشدد على موقف البرلمان ثابت حيال دعم القوات المسلحة في حربها على الميليشيات في العاصمة طرابلس. وجدد رفضه التهديدات التركية ومحاولات الاستقواء بالأجنبي.
يشار إلى أنه رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 12 يناير، أفاد مراسل العربية /الحدث مساء الثلاثاء بتجدد الاشتباكات.
وكشف أن جنودا أتراك، نزلوا فجر الأربعاء، في ميناء طرابلس، بعدما وصلوا على متن بارجتين حربيتين تركيتين، في سابقة من نوعها منذ بدء تركيا إرسال جنود ومرتزقة لدعم قوات حكومة "الوفاق" في معارك طرابلس.
ورافقت البارجتين سفينة شحن قامت بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية، وذلك لأول مرة منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عزمه دعم "الوفاق"، رغم تعهده في "مؤتمر برلين" عدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات عسكرية.
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