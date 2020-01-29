شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. سقوط طائرة عسكرية أمريكية في العراق ومصرع طاقمها والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 يناير 2020 قالت وسائل إعلام إن طائرة نقل عسكرية أمريكية سقطت في العراق اليوم الأربعاء، 29/كانون الثاني/2020.

Advertisements وأضافت المصادر أن 4 من طاقم طائرة النقل العسكرية لقوا مصرهم، دون أن تورد مزيد تفاصيل. تفاصيل أوفى لاحقا..

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