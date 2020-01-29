شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية: فحوصات وعلاج كورونا مجانية في جميع مستشفيات الدولة والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 يناير 2020 قال الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية إن الحالات الأربع المكتشفة لفيروس كورونا في الإمارات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية.

Advertisements ودعا الدكتور الرند الجمهور لممارسة حياتهم الطبيعية موضحاً أن مراكز التقصي الوبائي على مستوى الدولة تعمل بكفاءة وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وقال وكيل وزارة الصحة أن العلاج والفحوصات التي تجرى للمواطنين والمقيمين مجانية في كافة المستشفيات والعيادات الخاصة

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