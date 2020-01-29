شكرا لقرائتكم خبر عن خبير صيني: تفشي فيروس «كورونا» لن يستمر طويلاً والان نبدء بالتفاصيل

ذكر خبير صيني بارز حول متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) أن تفشي فيروس "ووهان كورونا" المتحور الجديد لن يستمر طويلا مثلما حدث مع وباء سارس عامي 2002 و2003 وربما يصل ذروته في غضون الأسبوع والنصف المقبلين.

وأضاف تشونج نانشان أنه "في ذلك العام، استمر سارس لحوالي خمسة أو ستة أشهر، لكن لا أعتقد أن فيروس كورونا الجديد سيكون قادرا على الاستمرار لتلك الفترة الطويلة".

وتابع "نظرا لأنه بعد بدء الموجة الثالثة من العدوى، اتخذت البلاد إجراءات قوية، لاسيما الكشف المبكر والعزل المبكر . بعد هذين الشيئين، لدينا ثقة كافية للحيلولة دون حدوث ذروة أخرى".

وفي المقابلة، ذكر تشونج، مدير مختبر الأمراض التنفسية الرئيسي أن ذروة التفشي يمكن أن تصل خلال الأيام السبعة إلى العشرة المقبلة.