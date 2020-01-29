شكرا لقرائتكم خبر عن خبير صيني: تفشي فيروس «كورونا» لن يستمر طويلاً والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف تشونج نانشان أنه "في ذلك العام، استمر سارس لحوالي خمسة أو ستة أشهر، لكن لا أعتقد أن فيروس كورونا الجديد سيكون قادرا على الاستمرار لتلك الفترة الطويلة".
وتابع "نظرا لأنه بعد بدء الموجة الثالثة من العدوى، اتخذت البلاد إجراءات قوية، لاسيما الكشف المبكر والعزل المبكر . بعد هذين الشيئين، لدينا ثقة كافية للحيلولة دون حدوث ذروة أخرى".
وفي المقابلة، ذكر تشونج، مدير مختبر الأمراض التنفسية الرئيسي أن ذروة التفشي يمكن أن تصل خلال الأيام السبعة إلى العشرة المقبلة.
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