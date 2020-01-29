الأعرجي: تبعات فشل اختيار رئيس للوزراء من الممكن أن تكون أداة لتنفيذ صفقة القرن

رأى نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الأربعاء، أن تبعات فشل اختيار رئيس جديد للوزراء من الممكن أن تكون أداة لتنفيذ صفقة القرن التي وصفها بـ"المشؤومة والخبيثة". وقال الأعرجي في تغريدة على موقع (تويتر)، إن "جميع القيادات السياسية انتقدت واستنكرت صفقة القرن المشؤومة، لكنها في ذات الوقت فشلت في حسم مطلب دستوري وجماهيري ومرجعي ألا وهو تكليف رئيس للوزراء من الممكن أن تكون تبعات فشل اختياره أداة لتنفيذ هذه الصفقة الخبيثة الظالمة من حيث لا يشعرون!".



يشار إلى أن مجلس النواب وافق، مطلع الشهر الماضي، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وما تزال مباحثات الكتل السياسية مستمرة من أجل اختيار رئيس جديد للوزراء.



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