مصدر: صالح ينتظر وصول قانون الانتخابات لمراجعته والمصادقة عليه بأسرع ما يمكن

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح ينتظر وصول قانون الانتخابات من البرلمان لمراجعته والمصادقة عليه "بأسرع ما يمكن".
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية يشعر أن مطالب المتظاهرين لا تحتمل التأخير، وأنه ينتظر وصول قانون الانتخابات من مجلس النواب لغرض مراجعته والمصادقة عليه بأسرع ما يمكن".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
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