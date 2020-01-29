مصدر: صالح ينتظر وصول قانون الانتخابات لمراجعته والمصادقة عليه بأسرع ما يمكن

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية يشعر أن مطالب المتظاهرين لا تحتمل التأخير، وأنه ينتظر وصول قانون الانتخابات من مجلس النواب لغرض مراجعته والمصادقة عليه بأسرع ما يمكن".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

