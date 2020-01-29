أفاد خبير استراتيجي نقلا عن مصدر عسكري عراقي، الاربعاء، بأن انسحاب الخبراء الأميركيين من قاعدة بلد الجوية أدى إلى توقف تحليق طائرات إف 16 العراقية.
وقال هشام الهاشمي، في تغريدة له عبر موقع تويتر، نقلا مصدر عسكري عراقي، إن انسحاب الخبراء الأميركيين من قاعدة بلد الجوية أدى إلى توقف تحليق طائرات (إف 16) العراقية وتوقف عملياتها القتالية ضد تنظيم (داعش).
واضاف أن تشغيل الطائرات يتم بصورة كاملة، بواسطة الخبراء والفنيين الأميركيين فضلاً عن عمليات الصيانة والتوجيه، باستثناء القيادة.
واضاف أن تشغيل الطائرات يتم بصورة كاملة، بواسطة الخبراء والفنيين الأميركيين فضلاً عن عمليات الصيانة والتوجيه، باستثناء القيادة.
وكانت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، الى الشمال من العاصمة بغداد تعرضت خلال الاسابيع الماضية لهجمات بقذائف صاروخية اسفرت عن اضرار وضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير استراتيجي: انسحاب الأميركيين من قاعدة بلد يوقف تحليق إف 16 العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.