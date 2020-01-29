خبير استراتيجي: انسحاب الأميركيين من قاعدة بلد يوقف تحليق إف 16 العراقية

وقال هشام الهاشمي، في تغريدة له عبر موقع تويتر، نقلا مصدر عسكري عراقي، إن انسحاب الخبراء الأميركيين من قاعدة بلد الجوية أدى إلى توقف تحليق طائرات (إف 16) العراقية وتوقف عملياتها القتالية ضد تنظيم (داعش).واضاف أن تشغيل الطائرات يتم بصورة كاملة، بواسطة الخبراء والفنيين الأميركيين فضلاً عن عمليات الصيانة والتوجيه، باستثناء القيادة.

وكانت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، الى الشمال من العاصمة بغداد تعرضت خلال الاسابيع الماضية لهجمات بقذائف صاروخية اسفرت عن اضرار وضحايا.