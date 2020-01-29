الاتحاد الأوروبي: خطة ترامب فرصة لاستئناف عملية السلام

قال الاتحاد الأوروبي إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط فرصة لاستئناف المحادثات، للتوصل إلى "حل قابل للتنفيذ" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف خوسيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد نيابة عن التكتل، أن مبادرة ترامب "تتيح فرصة لاستئناف الجهود المطلوبة بشدة، للتوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجري التفاوض عليه ويكون قابلا للتنفيذ".

وأكد ضرورة أن تظهر إسرائيل وفلسطين "التزاما حقيقيا بحل الدولتين، باعتباره السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الصراع".

وكان ترامب أعلن، الثلاثاء، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

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وقال إن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، وإنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وتكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات جزءا من إسرائيل".

وذكر الرئيس الأمريكي أن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة -حسب ترامب- أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن حزمة المقترحات المحزنة التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنتهك القانون الدولي وتجرد الفلسطينيين من حقوقهم.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الفلسطينيين خطة السلام الأمريكية، مؤكدا أنها لن تمر وسوف تذهب على يد الشعب الفلسطيني إلى زوال.