عون يؤكد لأبي مازن تضامن بلاده مع الفلسطينيين ضد "صفقة القرن"

أجرى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الأربعاء، اتصالا هاتفيا بنظيره الفلسطيني محمود عباس أبومازن، أعرب فيه عن "تضامن بلاده رئيسا وشعبا مع الفلسطينيين في مواجهة التطورات" الأخيرة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

ونقلت الرئاسة اللبنانية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن عون القول للرئيس الفلسطيني "لبنان متمسك بالمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمّة بيروت، لا سيما حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".

وكان ترامب أعلن، الثلاثاء، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، موضحاً أن رؤيته مختلفة عن الرؤى السابقة، وأنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

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وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع: "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات جزءا من إسرائيل".

وقال الرئيس الأمريكي إن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة -حسب ترامب- أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن حزمة المقترحات المحزنة التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنتهك القانون الدولي وتجرد الفلسطينيين من حقوقهم.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الفلسطينيين خطة السلام الأمريكية، مؤكدا أنها لن تمر وسوف تذهب على يد الشعب إلى زوال.