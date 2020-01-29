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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة ألمانية: ترامب ونتانياهو يهدفان للبقاء من وراء "صفقة القرن" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
علقت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية على "خطة السلام" التي عرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبرفقته رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس الثلاثاء في واشنطن، قائلة في عدد اليوم الأربعاء إنه على الرغم من أن كلا من ترامب ونتانياهو يقدمان نفسيهما على أنهما "مخلصان" ويحاولان إضفاء بعد سياسي كبير على الخطة "إلا أن الهدف الدنيوي لهذه الورقة واضح تماماً، حيث إن "خطة السلام" تهدف لمساعدة رجلي الدولة اللذين يتعرضان لرياح عكسية شديدة، للبقاء في منصبيهما". ورأت الصحيفة أن توقيت الإعلان عن هذه الخطة "ليس لها علاقة كبيرة بالوضع بين البحر المتوسط والبحر الميت، ولكن في الحقيقة تم اختيار هذا التوقيت على خلفية الاحتياجات التي تدور بخلد ترامب ونتانياهو". وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس قلقاً فقط بشأن فرص إعادة انتخابه خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل في شهر مارس (آذار) المقبل، وهي ثالث انتخابات خلال سنة واحدة، "بل إنه يخشى أيضاً على حريته: فهو متهم رسمياً بالاختلاس والغش والرشوة، و مهدد بالسجن". تابعت الصحيفة: "أما ترامب، الذي يحظى بشعبية كبيرة في إسرائيل، فيسدي لصديقه "بيبي" من خلال "صفقة القرن" المزعومة، معروفاً آخر، لضمان إعادة انتخاب نتانياهو".
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