الفلبين تستعد لإجلاء رعاياها من مقاطعة هوبي الصينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

تستعد الفلبين لإجلاء رعاياها الذين يرغبون في مغادرة مقاطعة هوبي الصينية -موطن انتشار فيروس كورونا الجديد المعروف باسم (2019-nCoV)- حيث تشير التقديرات إلى أن بها نحو 300 مواطن فلبيني، وفقاً لما أكدته وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الأربعاء لـ(إفي). ومن بين هؤلاء الـ300، يوجد حوالي 150 في العاصمة ووهان، التي شهدت تسجيل أول حالات الالتهاب الرئوي الغريب الناجم عن فيروس كورونا الجديد والذي تسبب بالفعل في وفاة 132 شخصا في الصين. وسيخضع الفلبينيون الذين سيتم إعادتهم إلى وطنهم للحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوماً عند وصولهم إلى الفلبين، حيث لا توجد حالياً أي حالة مؤكدة للفيروس التاجي الجديد، على الرغم من وجود 24 حالة مشتبه بها. وجدير بالذكر أن الفلبين أوقفت إصدار التأشيرات للسياح الصينيين لاحتواء انتشار ما يسمى بفيروس ووهان التاجي. وأوضح مكتب الهجرة الفلبيني أن هذا التعليق "مؤقت" وأن الهدف منه تقليل "تدفق الرحلات الجماعية" من الصين، والتي تعد ثاني أكبر سوق للسياح إلى الفلبين. ويذكر أن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين وصل إلى 132 حالة، والحالات المؤكدة على مستوى البلد الأسيوي إلى 5974 حالة، وفقا لما أعلنته السلطات الصحية الصينية اليوم.

