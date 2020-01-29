شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد يشيد بمعلمة إماراتية ويبحث عنها.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حسابه على موقع التواصل اللإجتماعي "تويتر"، مقطعا مصورا.



وقال بن راشد: "بداية يوم دراسي في الامارات ... البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة ... وكلمة طيبة ... وابتسامة صادقة .. وتفاؤلا وطاقة ايجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة ... نبحث عنها لمن يعرفها ؟".

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