أفغانستان: قوات خاصة تتمكن من تحرير 62 جندياً من طالبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأربعاء أن قوات خاصة (كوماندوز) أفغانية تمكنت من تحرير 62 من قوت الأمن كانوا محتجزين في سجن تسيطر عليه حركة طالبان في إقليم بادغيس شمال غربي البلاد. وقال محمد ناصر نزاري، عضو مجلس الإقليم، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه "تم تحريرهم خلال عملية ليلية بمنطقة بالا مرغاب". وأضاف أنه "تم نقلهم إلى قاعدة تابعة للجيش الوطني بعد تحريرهم". ووفقاً للوزارة، فإن عدداً من مسلحي طالبان قتلوا وأصيبوا خلال العملية، إلى جانب اعتقال 5 آخرين. وتجدر الإشارة إلى أن مسلحي طالبان يسيطرون تقريباً على كل منطقة بالا مرغاب، باستثناء قاعدة عسكرية يتم رفدها بالإمدادات عن طريق الجو.

