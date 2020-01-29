من تكون "عائشة النعيمي" التي بحث عنها الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على تويتر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

"نبحث عنها لمن يعرفها".. هذه رسالة وجّهها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مصحوبة بفيديو لمعلمة إماراتية تستقبل الطلبة الصغار في ساحة المدرسة مع بداية اليوم الدراسي، بالابتسامة والمودة، وتدعوهم للسعادة والاستمتاع بيومهم الدراسي، ما أثار حراكاً واسع النطاق بين رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن المعلمة.



بدورها توصلت «الإمارات اليوم» إلى حساب المعلمة، على «تويتر»، وتبين أنها، عائشة النعيمي، معلمة مواطنة، تعمل اختصاصية اجتماعية لدى إحدى المدارس الحكومية في مدينة العين، وأكدت خلال تعريفها بنفسها أن هدفها تخريج جيل متسلح بالأخلاق والقيم التربوية الإسلامية، تعتز وتفتخر بهويتها الإماراتية، متفانية في خدمة وطنها بكل إخلاص، ووفاء ومحبة، وتضحية.

ووفق الصحيفة، قالت النعيمي «من القلب شكراً لكل من أثنى على الفيديو وعلى كل تعليقاتكم اللي أسعدتني وافتخر بوظيفتي واعتز بها لأنها تخدم جيلاً إن شاء الله يكونوا قرة عين لوالديهم وذخر لوطنهم، وما أقول غير ربي يجبر بخاطركم جميعاً جبراً يليق بجلالته وعظمته».

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وتابعت: «السعادة لا تحتاج إلى معجزات عظيمة، كلّ ما تحتاجه هو قلب متسامح، وجه مبتسم، قناعة بالنصيب وثقة تامّة بالله، أجبروا الخواطر وراعوا المشاعر، وانتقوا كلماتكم، وتلطفوا بأفعالكم، وتذكروا العشرة، ولا تؤلموا احداً، ‏وقولوا للناس حُسْنى، وعيشوا أنقياء أصفياء، فهذا نهج الأنبياء، وأخلاق النبلاء».

وأضافت: «علموا أولادكم أن نكون سعداء مع بعضنا حتى لو مادياتنا بسيطة، فالسعادة إحساس، وأن تفاصيل حياتهم ستكون جميلة من غير مناسبة خاصة، وسيبقى في ذاكرتهم أن بيتهم بيت عز، اضحكوا ولا تحملوا هماً للغد فمن الممكن عندما يأتي الغد، نكتشف أن البارح كان أجمل، فالحياة جميله بكم أنتم».

ورصدت الصحيفة تلقي المعلمة يومياً على حسابها بـ«تويتر» عشرات التعليقات من طلبة قامت بتدريسهم في السابق يشيدون بها وبأخلاقها وما زرعته داخلهم من ثقة وتفاؤل، حيث يؤكد الجميع أنهم لم ينسوها يوماً، ودائماً يتذكرون كلماتها عند شعورهم بالضيق أو مواجهة أي تحدٍّ.