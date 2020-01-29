شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. سقوط طائرة عسكرية أمريكية في العراق ومصرع طاقمها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وسائل إعلام إن طائرة نقل عسكرية أمريكية سقطت في العراق اليوم الأربعاء، 29/كانون الثاني/2020.



وأضافت المصادر أن 4 من طاقم طائرة النقل العسكرية لقوا مصرهم، دون أن تورد مزيد تفاصيل.

تفاصيل أوفى لاحقا..

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