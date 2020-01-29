عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تنطلق فعاليات "شهر الإمارات للابتكار"، الحدث الوطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين على مستوى الإمارات، خلال الفترة من 1 إلى 29 فبراير/شباط المقبل تحت شعار "الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين".



جاء ذلك خلال جلسة إعلامية عقدتها اللجنة المنظمة لشهر الإمارات للابتكار، الثلاثاء، في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بمشاركة وسائل الإعلام الوطنية والإقليمية، ومشاركة منسقي شهر الإمارات للابتكار على مستوى الإمارات وممثلي عدد من الجهات الحكومية الاتحادية للتعريف بموضوعات الشهر وأبرز توجهاته وفعالياته الموجهة للمجتمع.

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وقالت شذى الهاشمي مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي: "إن تنظيم شهر الإمارات للابتكار على مدار 29 يوما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية في الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا عالميا للابتكار، ويهدف إلى إحداث قفزات نوعيّة واحتضان الأفكار المبتكرة التي تضع حلولا جديدة للتحديات المستقبلية وتحويلها إلى واقع ينعكس إيجابا على جودة حياة الأفراد في مجتمع الإمارات".

وأكدت الهاشمي أن الهوية الجديدة للشهر تعكس التطوّرات النوعية في مسيرة رسم ملامح المستقبل لإحداث التغيير الإيجابي في حياة الإنسان، مضيفة أن شهر الإمارات للابتكار يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارات لجعلها الأكثر ابتكارا على مستوى العالم من خلال مشاركة أكثر من 120 جهة حكومية وخاصة وأكثر من 1000 فعالية مبتكرة ومليون مشارك.

وأعلنت الهاشمي، خلال الجلسة الإعلامية، أن شهر الإمارات للابتكار سيشهد إطلاق أكبر تحدٍ وطني تحت شعار "تحدي الخمسين" لتصميم مستقبل الإمارات من خلال إشراك جميع فئات المجتمع في توظيف الابتكار لإيجاد حلول للتحديات الكبرى وذلك من خلال تقديم هذه الأفكار عبر الموقع الإلكتروني uaeinnovates.gov.ae.

وأوضحت الهاشمي أن التحديات الـ4 تتمثل في الوصول إلى نسبة الصفر في الحوادث المرورية مع العلم أنه تم بذل الكثير من الجهود لحماية حياة السائقين في الإمارات، ولا شك أنه تم إحراز تقدم ملموس في تخفيض عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية في جميع أنحاء الإمارات.