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البرلمان الأوروبي يصوت الأربعاء على خروج بريطانيا من الاتحاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

البرلمان الأوروبي يصوت الأربعاء على خروج بريطانيا من الاتحاد

متابعات_الخليج 365

يصوت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على خروج بريطانيا من الاتحاد، كخطوة لازمة من أجل إتمام بريكست الجمعة المقبلة.

 

وتخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في منتصف ليل الجمعة المقبلة (2300 بتوقيت جرينتش) بعد أن صوت البريطانيون لصالح بريكست في استفتاء أجرى عام 2016.

 

ومن الناحية العملية، لن يتغير الكثير خلال المرحلة الانتقالية التي سوف تستمر 11 شهرا.

 

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ويتعين على أغلبية بسيطة من نواب البرلمان التصويت لصالح اتفاق الخروج من أجل تمريره، وهي الخطوة المتوقعة بعد توصية من جانب لجنة العلاقات الدستورية بالبرلمان الأسبوع الماضي.

 

وبعد التصويت، يتعين أن توافق الدول الأعضاء بالاتحاد نهائيا على الاتفاق من خلال إجراء مكتوب.

 

يذكر أن موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي كان مقررا في بادئ الأمر مارس/آذار 2019، جرى تأجيله عدة مرات في ظل خلافات في البرلمان البريطاني حول شكل الخروج.

 

وتوصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أكتوبر/تشرين أول الماضي، لاتفاق مع نظرائه الأوروبيين، حظى بقبول البرلمان بعد إجراء انتخابات مبكرة فاز بها جونسون بأغلبية.

 

وكان البرلمان الأوروبي أكد أكثر من مرة أنه سوف يصوت على اتفاق الخروج عقب تصديق بريطانيا عليه فقط، وهو ما تم الأسبوع الماضي.

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