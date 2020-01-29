من البداية للنهاية.. القصة الكاملة لبيع "فودافون مصر" لشركة سعودية.. وحقيقة تأثر الخدمة.. ورئيس "فودافون العالمية" يوضح السبب

حالة من الترقب يصاحبها حالة من الضبابية انتابت كثير من عملاء فودافون في مصر، بعد إعلان نيكولاس ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الشركة ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر، وأنه حضر خصيصًا لإخبار رئيس مجلس الوزراء بالأمر.

أسباب خروج فودافون من السوق المصري

وأوضح ريد أن قرار فودافون العالمية يرتبط بالأساس باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها، وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخرا من العديد من الأسواق الرئيسية، وأن مصر كانت وستظل من أفضل الأسواق التي عملت بها الشركة، بدليل أن فودافون ستستمر في تقديم الخدمات الأخرى في مصر، وفي مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز التي تعتزم الشركة زيادة الاستثمارات والعمالة بها في الفترة القادمة؛ فضلاً عن استمرار تعاقدات فودافون العالمية في منظومة التأمين الصحي الشامل. حسبما ذكر موقع "الوطن".

السبب الحقيقي للبيع

ريد لم يكتف بتأكيداته لرئيس مجلس الوزراء، حيث أصدر بيانًا كرر فيه أن السبب في البيع يعود لاستراتيجية الشركة الجديدة، مضيفًا أن هناك علاقات قوية ومتميزة ربطت بين مصر وشركة فودافون العالمية منذ ما يقرب من 22 عاما، تلقت الشركة على مدار تلك الفترة مساندة من جانب الحكومة المصرية، بما كان له أكبر الأثر في جعل مصر واحدة من أهم مناطق استثمارات الشركة حول العالم.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن السوق المصرية سوق واعدة، وأن قطاع الاتصالات المصري جاذب للاستثمارات، وهو ما يفسر إقدام وقبول شركة بحجم stc للاستثمار فيه.

ضمان جودة خدمات الاتصالات

وأوضح أنه في حالة إتمام البيع ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتأكد من استمرارية الحفاظ على جودة تقديم الخدمات وحقوق المشتركين، انطلاقا من حرص الدولة على ضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

التعاون مع فودافون

وأضاف طلعت، فى تصريحات صحفية، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستستمر في التعاون مع فودافون العالمية في باقي المشروعات المنفذة في الوقت الراهن، والتي تشمل المراكز الإقليمية المتخصصة في تصدير الخدمات التكنولوجية والتي سيتم من خلالها توفير ألف فرصة عمل جديدة؛ بالإضافة إلى تعاقدات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأعلنت فودافون مصر، إقامة مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل الصفقة، وذلك عقب لقاء نيكولاس ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.