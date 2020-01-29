خارجية تركيا: خطة ترامب المزعومة للسلام في الشرق الأوسط "ولدت ميتة"

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط "ولدت ميتة".
وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أن "هذه الخطة، إنما هي خطة ضم ترمي لقتل حل الدولتين واغتصاب أراضي فلسطين، فلا يمكن شراء الشعب الفلسطيني وأراضيه بالمال"، مشدداً على أن "القدس هي خط أحمر بالنسبة لتركيا".
ولفت البيان إلى أن تركيا "لن تسمح بالخطوات الرامية لشرعنة الاحتلال والظلم الذي تمارسه إسرائيل، وستقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق"، مؤكداً أنه "سنواصل العمل من أجل فلسطين مستقلة على الأراضي الفلسطينية، ولن ندعم أي خطة لا تقبلها فلسطين".
وشددت الخارجية التركية، على أنه لا يمكن إحلال السلام في الشرق الأوسط دون إنهاء سياسات الاحتلال.
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