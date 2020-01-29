الخارجية التركية: رفض بلجيكا محاكمة عناصر "بي كا كا" انتهاك للقوانين

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن قرار القضاء البلجيكي بعدم إمكانية محاكمة 36 شخصا على علاقة بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية (أي حزب العمال الكردستاني)، هي بمثابة انتهاك صارخ للقوانين.
وفي بيان لها، عبرت الخارجية التركية عن استيائها من قرار السلطات البلجيكية بشأن عدم محاكمة عناصر من "بي كا كا" في القضية المعروفة بـ "قضية أريادنا"، معتبرةً أن هذا القرار هو "بمثابة دوس بالأقدام على القوانين".
وشددت الخارجية على أن القرار يعتبر "دليلا واضحا على دعم القضاء البلجيكي لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، المسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألف مواطن تركي، معظمهم مدنيون وأطفال".
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