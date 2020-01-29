خارجية سوريا: ندين بشدة ونرفض صفقة القرن التي تمثل الإستسلام لإسرائيل

أكد مصدر رسمي ب​وزارة الخارجية السورية​ أن "دمشق تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لما يسمى ​صفقة القرن​ التي تمثل وصفة للاستسلام للاحتلال ال​إسرائيل​ي الغاصب". وأشار المصدر إلى أن "الخطة الأميركية الأخيرة أوضحت مجددا التحالف العضوي بين ​الولايات المتحدة​ والكيان الصهيوني في عدائه المستحكم للأمة العربية وقضاياها وأن ​السياسة​ الأميركية في المنطقة تهدف أولا وأخيرا إلى خدمة إسرائيل ومخططاتها التوسعية على حساب الحقوق والمصالح العربية".

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